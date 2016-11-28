Лукашенко предлагает начать новый "минский процесс", ЕС обсудит инициативу

Об этом заявила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин в интервью одному из белорусских каналов, передает TUT.BY.

"Мы обратили внимание на это предложение, на создание такого формата, но пока не можем комментировать это. Как только мы получим больше информации, то все 28 стран-членов ЕС обсудят эту инициативу и примут решение", − сказала Викторин.

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Соответствующее предложение Лукашенко сделал во время визита в Минск делегации ЕС по политике и безопасности.

"Не могу не сказать о нашей озабоченности нарастающим антагонизмом между Евросоюзом и Россией", — сказал Лукашенко. Он предложил запустить миротворческий "минский процесс" для урегулирования отношений между Востоком и Западом, аналогично Хельсинкскому процессу, который в итоге привел к созданию ОБСЕ.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину помириться с Украиной и предложил свои услуги в качестве посредника.