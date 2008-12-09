БЮТ уже на 70% в коалиции с НУ-НС и блоком Литвина?

Вероятность создания коалиции БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина на сегодняшний момент достаточно высока и составляет порядка 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Я думаю, что вероятность создания коалиции достаточно высокая – процентов 70», - сказал депутат, подчеркнув, что при сегодняшней ситуации и 30% является также высоким показателем.

Отвечая на вопрос, из-за какой политической силы коалиция может не состояться, А.КОЖЕМЯКИН сказал: «Кто слабое звено? вы знаете и сами, потому что у нас уже есть история парламентских коалиций. Но я думаю, что фракция НУ-НС все-таки на правильном пути на сегодняшний момент».

Он также подчеркнул, что на сегодня можно сказать, что от фракции Блока Литвина фактически получено согласие на коалицию.

«Я думаю, что проведенные консультации не дают возможности мне говорить, что нет (что Блок Литвина не согласится на коалицию – УНИАН)», - сказал он.