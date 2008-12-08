СБУ предъявила обвинение лидеру "Сойма подкарпатских русинов"

Служба безопасности Украины 5 декабря предъявила обвинение гражданину Украины, руководителю ассоциации «Сойм подкарпатских русинов» Димитрию СИДОРУ в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, добавив, что наказание за это преступление установлено в виде ограничения свободы сроком до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

По данным СБУ, Д.СИДОР привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по факту совершения им призывов к изменению границ территории и государственной границы нашего государства вопреки порядку, установленного Конституцией Украины.

В отношении Д.СИДОРА применена мера пресечения, предусмотренная ст.151 УПК Украины, – подписка о невыезде.

Сотрудниками УСБУ в Закарпатской области проведена встреча с представителями русинских национально-культурных обществ, во время которой разъяснено положение законодательства нашего государства относительно территориальной целостности и неприкосновенности Украины, отметили в пресс-центре.

Как сообщалось, 25 октября в Мукачево состоялся Второй Европейский конгресс подкарпатских русинов, на котором было объявлено о "воссоздании русинской государственности", а именно: о предоставлении Закарпатской области Украины статуса национальной автономии русин. Участники съезда требовали, чтобы областной совет до 1 декабря утвердил их требования. Иначе Д.СИДОР пообещал "найти другие пути, чтобы воссоздать нашу государственность".

Правоохранительные органы возбудили в отношении лидеров русинского движения уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Также УСБУ в Закарпатской области направило материалы в Управление юстиции в Закарпатской области для принятия решения о принудительном роспуске в установленном законом порядке Ассоциаций "Сойм подкарпатских русинов" и "Народного совета русинов Закарпатья".