Путин назвал условие освобождения украинских политзаключенных

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции в Москве в пятницу, пишет "РИА Новости".

По словам Путина, при отсутствии «враждебных действий» со стороны Киева можно говорить и об амнистии украинских политзаключенных.

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Также Путин рассказал, что не устраивает "представителей Донбасса" в процессе переговоров с Украиной об обмене пленными.

По словам главы Путина, Украина не желает включать в список на обмен задержанных на ее территории лиц, считая их задержанными "по закону".