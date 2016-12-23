Путин назвал условие освобождения украинских политзаключенных
13:17, 23 декабря 2016Политика
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Путин заявил, что для амнистии Сенцова и Сущенко украинская сторона должна отказаться от любых враждебных действий против РФ».
Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря / REUTERS
Об этом Путин заявил во время пресс-конференции в Москве в пятницу, пишет "РИА Новости".
По словам Путина, при отсутствии «враждебных действий» со стороны Киева можно говорить и об амнистии украинских политзаключенных.
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Также Путин рассказал, что не устраивает "представителей Донбасса" в процессе переговоров с Украиной об обмене пленными.
По словам главы Путина, Украина не желает включать в список на обмен задержанных на ее территории лиц, считая их задержанными "по закону".
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Новость в сюжете: Пресс-конференция Путина