Вместо Савченко Украину в ПАСЕ будет представлять Борислав Береза - нардеп

Об этом заявила народный депутат Анна Гопко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодняшнее голосование (относительно исключения Савчено из делегации) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства", - сказала Гопко.

По ее словам, пока неизвестно, кто будет его заместителем.

"Кто будет заместителем, мы сейчас ждем, кто из фракции определится, потому что сейчас выглядит, что это квота "Народного фронта". Будем выяснять предложения и кандидатуры, кто будет заместителем Березы", - отметила нардеп.

Читайте такжеСавченко раскрыла СБУ детали встречи с главарями "Л/ДНР" в Минске

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент отменил внеквотное избрание народного депутата Надежды Савченко в состав делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Принятым постановлением, внесенным членами Комитета ВР по иностранным делам, предусмотрено исключить пункт 2 из постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентским ассамблеям относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко».

Соответствующим пунктом предлагалось внеквотно избрать Савченко членом постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ.