Рада исключила Савченко из делегации в ПАСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, «за» постановление №5572 о внесении изменений в постановление «Об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентских ассамблей об освобождении украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко» от 25 декабря 2014 года №45-VIII проголосовали 237 народных депутатов из 324, зарегистрированных в сессионном зале.

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Принятым постановлением, внесенным членами Комитета ВР по иностранным делам, предусмотрено исключить пункт 2 из постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентским ассамблеям относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко».

Соответствующим пунктом предлагалось позаквотно избрать Савченко членом постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Как заявил во время представления проекта постановления председатель постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев, внесение изменений в постановление объясняется «изменением обстоятельств, при которых оно было принято», - когда Савченко незаконно содержалась под стражей на территории России.

По его словам, включение Савченко в состав делегации вне квот «оказало ей поддержку этой влиятельной международной парламентской организации, что в значительной степени способствовало освобождению и возвращению в Украину».

Как пояснил Арьев, принимая во внимание то, что «на сегодняшний день изменились обстоятельства и теперь имеем налицо несоблюдение равенства условий назначения членов постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ и с целью более точного соблюдения положений устава Совета Европы и правил процедуры Парламентской Ассамблеи Совета Европы в части равного и пропорционального формирования состава национальной делегации в ПАСЕ, исходя из пропорционального представительства в них фракций и групп», члены Комитета по иностранным делам приняли решение внести на рассмотрение ВР этот проект постановления.

Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны.

Фракция «Батькивщина» на заседании 16 декабря приняла решение исключить из своего состава Савченко «за деятельность, не совместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в Верховной Раде».

Савченко избиралась в ВР под №1 в списке партии «Батькивщина». После исключения ее из фракции она остается народным депутатом и будет внефракционной.

20 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента объявил об исключении Савченко из фракции «Батькивщина».

Секретарь Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Елена Сотник пояснила, что в вопросе пребывания Савченко в составе делегации ПАСЕ речь идет не об исключении ее из делегации, а о том, что она была «внеквотной частью делегации».