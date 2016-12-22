У Климкина заявили о шансе на ассоциацию с Нидерландами в январе: еще одна голландская фракция поддержала Украину

Об этом заявила на пресс-конференции в Киеве заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркал, передает "ЕвроПравда".

"Я очень оптимистично настроена по поводу завершения этой процедуры уже в январе... по крайней мере, что касается нижней палаты (парламента Нидерландов)", - заявила она.

Читайте такжеВерхняя палата парламента Нидерландов поддержит Соглашение об ассоциации с Украиной – СМИ

Елена Зеркаль подчеркнула, что основание для оптимизма дает поддержка ратификации фракцией GroenLinks. "То есть сейчас есть поддержка не только со стороны правительственной коалиции", - подчеркнула заступница министра.

Зеркаль добавила, что считает принятое решение оптимальным в сложившейся ситуации, и подчеркнула, что никакие положения Соглашения об ассоциации не были изменены:

"У нас состоялись очень непростые консультации с голландцами. Непростые, поскольку интересы были диаметрально разными. По моему мнению, то, что было принято лидерами государств-членов, было оптимальным в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что договоренности с ЕС относительно Соглашения об ассоциации с Украиной позволят премьер-министру Нидерландов Марку Рютте получить поддержку ассоциации с Украиной в Сенате, верхней палате парламента Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, этот законопроект еще должны утвердить Палата представителей и Сенат Нидерландов.

Одобрение этого законопроекта произошло на следующий день после того, как лидеры ЕС согласились на требования Нидерландов об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В частности, они касаются того, что Украина не получит автоматически членство в ЕС, не будет военного сотрудничества, и что украинцы не смогут быстро начать работать в ЕС.