Порошенко призвал Нидерланды завершить процедуры для скорейшего вступления в силу соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Об этом говорится на странице президента Петра Порошенко в Facebook.

"Мы ценим усилия лидеров ЕС с целью достижения договоренности относительно решения, которое открывает путь для долгожданного завершения ратификации Европейским Союзом Соглашения об ассоциации. Это был вынужденный шаг, необходимый для достижения нашей общей цели, а именно - сохранение Соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил президент.

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"Нам удалось отстоять принципиальную позицию Украины: не допустить новых переговоров с неопределенной временной перспективой, не допустить никаких изменений в текст Соглашения, ровно как и ее повторной ратификации всеми странами-членами. Мы призываем Нидерланды завершить все соответствующие процедуры для обеспечения быстрого вступления в силу", - говорится в сообщении.

Порошенко также заметил, что временное применение Соглашения уже принесло целый ряд позитивных результатов, что признано Европейским Союзом.

"Украина ожидает продолжения помощи и поддержки со стороны ЕС, включая Нидерланды, в дальнейшей имплементации Соглашения, что является стратегическим интересом для всех сторон", - подытожил Порошенко.

Как известно, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен в кратчайшие сроки предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязывающем решении.

Лидеры Европейского Союза согласились с предложениями Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.