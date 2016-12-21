Названа самая дисциплинировання фракция в Раде

Об этом говорится в опубликованном на сайте фракции исследовании движения "ЧЕСТНО".

Организация отмечает, что 218 из 406 нардепов увеличили показатели посещения в 2016 году.

Все пленарные заседания посетили представители "Народного фронта" – Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, народные депутаты фракции Игорь Гузь и Александр Кодола.

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Сейчас худше всех Верховную Раду посещают "Оппозиционный блок", "Воля Народа" и "Видродження".

"ЧЕСТНО запустил флешмоб #НаРоботуЯкНаСвято, цель которого — привлечь внимание к одной из самых больших проблем Верховной Рады — низкой посещаемости заседаний нардепами. ЧЕСТНО уже полгода фиксирует, как пленарные дни, особенно пятница, проходят в полупустом сессионном зале. Хотя регулярное отсутствие на рабочем месте без уважительной причины при обычных условиях — это выговор и увольнение", - сказал координатор Общественного движения ЧЕСТНО Андрей Круглашов.

"Снятие заработной платы, о котором я уже подписал распоряжение, важный элемент. Также важный элемент и озвучивание тех депутатов, которые не появляются на рабочих местах. И я буду просить, чтобы "Голос Украины" (газета Верховной Рады - ред.) публиковала данные регистрации", - сказал председатель парламента Андрей Парубий.

При этом он отметил, что такие методы воздействия на нардепов не будут иметь успеха без общественного давления.