Янукович рассказал, о чем сегодня стоит думать, а о чем - нет

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает несвоевременными разговоры об изменении процедуры избрания Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер «регионалов» отказался отвечать на вопрос о том, поддержит ли Партия регионов изменения в Конституцию, предусматривающие избрание Президента Украины народными депутатами.

Он заявил, что выборы главы государства состоятся только через полтора года, и «не о выборах нужно сегодня думать политикам, а о стране, о людях».

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ в Армении принимает участие в мероприятиях, приуроченных 20-й годовщине землетрясения в Спитаке и Гюмри (бывшем Ленинакане). 7 декабря 1988 года, произошло катастрофическое землетрясение в Армении, которое практически до основания разрушило эти два города.

В то время В.ЯНУКОВИЧ вместе с другими украинцами принимал активное участие в оказании помощи пострадавшим от землетрясения.