Янукович рассказал о встрече с Ющенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что в возможной коалиции с участием фракции ПР председателем Верховной Рады Украины будет Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам В.ЯНУКОВИЧ, в частности сказал, что у него была встреча с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, во время которой обсуждались экономические вопросы и ситуация в стране.

По его словам, В.ЮЩЕНКО задал вопрос ему о том, поддержит ли фракция Партии регионов кандидатуру Ивана ПЛЮЩА на пост главы Верховной Рады Украины. По словам В.ЯНУКОВИЧА, он ответил, что «решение этого вопроса будет зависеть не только от фракции Партии регионов». "Хотя у фракции Партии регионов есть свой кандидат на должность спикера парламента - Александр ЛАВРИНОВИЧ, а я возглавляю фракцию и партию", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, если партия примет решение о баллотировании А.ЛАВРИНОВИЧА на пост главы парламента, то «он пойдет, если будет такое решение».

«Что касается меня лично, то я о своих личных интересах вообще не хочу говорить. Меня интересует сегодня общегосударственная проблема, тот вызов, который стоит перед нами», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщалось, в последние дни активизировался переговорный процесс относительно возможности формирования новой парламентской коалиции. Среди прочего народные депутаты обсуждают и вариант избрания председателем Верховной рады Украины В.ЯНУКОВИЧА.