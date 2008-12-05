У Петёвки впечатление, что Тимошенко «дурака валяет»

Член президиума партии “Единый Центр”, народный депутат Василий ПЕТЁВКА заявляет, что правительство демонстрирует свою неэффективность на рынке нефти, даже несмотря на благоприятную для Украины ситуацию в мире.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

“Едва ли не впервые ситуация на рынке нефти складывается в интересах Украины, когда во всем мире цена снижается не на проценты, а в разы. Но даже в этой благоприятной ситуации правительство в очередной раз демонстрирует свою беспомощность”, - заявил В.ПЕТЁВКА.

Он отметил, что, учитывая тот факт, что цена нефти упала более чем в три раза (с 140 долларов за баррель до 43), а цена на бензин в США снизилась в два раза, можем констатировать, что вместо адекватной цены на бензин в Украине “мы получили очередную порцию очковтирательства”.

“Создается впечатление, что правительство предпочитает «валять дурака» вместо того, чтобы решать, как снизить цены на бензин, - отметил член “Единого Центра”. - Так, на последнем совещании с нефтетрейдерами Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не понимает, почему украинские заводы недозагружены нефтью. Но как раз блокирование Кабмином аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды» не дает возможности транспортировать каспийскую нефть на украинские нефтеперерабатывающие заводы “Галичина” и “Нефтехимик Прикарпаття”, - сказал политик.

«Пока правительство не наведет порядок на рынке нефтепродуктов, за его неэффективную работу будут расплачиваться простые граждане Украины, которые будут платить больше за бензин», - заявил В.ПЕТЁВКА.