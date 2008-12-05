Киев превращается в феодальное государство - Андриевский

Власти Черновецкого ведут последовательную работу по уничтожению местного самоуправления в Киеве. Об этом в канун Дня местного самоуправления заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«140 статья Конституции определяет местное самоуправление как право территориального общества самостоятельно решать вопросы местного значения в рамках Конституции и законов Украины, - отметил Дмитрий Андриевский. - Однако эта норма в Киеве не только игнорируется, но и сознательно нарушается. На протяжении нескольких лет Черновецкий и его окружение суживают полномочия местных общин, концентрируя власть в столице вокруг себя. Благодаря Черновецкому районные советы не имеют права распоряжаться коммунальным имуществом. С недавних пор даже такое пустяковое решение, как установление киоска, решается на общегородском уровне. И я уже не говорю об абсурдной бюджетной политике, когда из районов забираются практически все заработанные ими средства».

По мнению Дмитрия Андриевского, едва ли не самым показательным примером отношения Черновецкого к правам территориальных общин стала инициатива относительно сокращения количества районов, против которого уже высказались тысячи киевлян.

«Если Черновецкий продолжит действовать в том же духе, Киев превратится в феодальное государство с удельным князьком во главе. К сожалению, сегодня местное община не может самостоятельно защититься от безответственной политики такой власти. Институт местных референдумов, как показала практика, не действует. Поэтому, прежде всего, нужно вносить изменения в закон о местном самоуправлении. Общество должно иметь возможность, сделав неправильный выбор, лишить власти недостойного руководителя», - отметил политик.

Напомним, что 7 декабря в Украине отмечается День местного самоуправления.