Рада одобрила создание экспортно-кредитного агентства

За принятие депутатского законопроекта «Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта» (№2142а) в целом проголосовали 237 народных депутатов при необходимых 226.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что документ оговаривает создание специального механизма страхования и поддержки экспорта, в том числе, путем привлечения ресурсов государственных банков, в частности, «Укрэксимбанка».

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«Предложенным законопроектом предусматривается определить правовые предпосылки для внедрения в Украине одного из механизмов государственной поддержки экспорта, а именно, создание государственного учреждения по поддержке экспорта, которое будет осуществлять страхование (перестрахование) рисков, гарантийные операции по внешнеэкономическим сделкам экспортеров, а также обеспечивать удешевление экспортных кредитов, косвенно стимулируя тем самым развитие экономики в целом», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Источниками финансирования экспортно-кредитного агентства определены собственные средства; средства, привлеченные от государственных и частных инвесторов на возвратной или безвозвратной основе; средства, предоставленные международными организациями на возвратной или безвозвратной основе; бюджетные средства и другие источники, не запрещенные законодательством.

Приоритетными производственными сферами, которые будут в первую очередь поддержаны агентством, станут производства переработки, инновационные производства, производство высокотехнологичных товаров.

Комментируя необходимость принятия законопроекта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что агентство станет шагом на пути построения инновационной экономики. «Дополнительную стоимость нужно создавать в Украине. У нас уже есть Офис сопровождения инвестиций, является Комитет восстановления промышленности, и теперь нам нужно завоевывать новые рынки», - сказал Гройсман.