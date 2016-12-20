Депутаты Европарламента призывают не медлить с "безвизом" для Украины

Депутаты Европарламента призывают не откладывать безвизовый режим для Украины. Об этом говорится в соответствующем совместном заявлении председателя комитета Европарламента по иностранным делам Элмара Брока и вице-председателей делегации Комитета ассоциации ЕС-Украина Тибора Сане и Кая Калласа.

Отмечается, что ввиду согласования механизма приостановки безвизового режима, визовая либерализация для Украины не должна затягиваться.

"Теперь, учитывая то, что механизм приостановления был согласован и даже уже принят в Европейском парламенте на уровне комитета, либерализация визового режима для Украины не должна откладываться, и поэтому мы призываем Совет принять предложение Европарламента завершить эту процедуру", - отмечается в заявлении.

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При этом, евродепутаты также призвали Нидерланды скорее ратифицировать Соглашение.

«... мы призываем Нидерланды завершить процесс ратификации как можно скорее. Мы по-прежнему глубоко убеждены в преимуществах данного Соглашения, которое является взаимовыгодным для обеих украинских и европейских граждан», - заявили евродепутаты.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Европарламент обнародовал новую возможную дату рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины - 3 апреля. В повестке дня на сайте ЕП в графе «прогноз» относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, написано «03/04/2017».

Впоследствии в Европарламенте перенос голосования за "безвиз" для Украины объяснили ошибкой. Отмечалось, что дата голосования за украинский "безвиз" вскоре будет исправлена.

Таким образом, данные о переносе голосования в Европарламенте на 3 апреля 2017 года ошибочны.

Ранее в повестке дня на сайте ЕП сообщалось, что в случае положительного завершения межинституциональных переговоров о предоставлении Украине безвизового режима ЕН может проголосовать за этот вопрос 1 февраля 2017 года, а еще до этого речь шла о 18 января.