Эксперт объяснил, почему Европарламент не выполнил свои обещания по "безвизу" для Украины

По его словами, если этого не произойдет в ближайшее время, то разочарованность от действий ЕС будет только нарастать, соответственно, уменьшится и поддержка европейской интеграции, передает Апостроф.

Майстер отметил, что Украина действительно выполнила все обязательства, и ЕС должен был бы финализировать либерализацию визового режима, как и было объявлено еще в ноябре 2016 года.

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"Но эта проблема имеет частичное отношение к Украине. Главная причина – кризис внутри европейского клуба как результат большого потока иммигрантов прошлого года. Поэтому среди стран-членов нет большого желания предоставлять безвизовый режим такой большой стране, как Украина", - рассказал эксперт.

Также, продолжил он, растущее давление от популистских движений тоже добавляет проблем. Миграция – это очень чувствительная тема. И последнее - это то, что некоторые страны хотят увидеть большего прогресса в борьбе с коррупцией, поэтому они пока и блокируют это решение по предоставлению безвизового режима.

Ранее с сайта Европейского парламента исчезла дата рассмотрения безвизового режима для украинцев.

Как сообщал УНИАН, секретариат Европейского парламента получил указание убрать с веб-сайта индикативную дату голосования по безвизовому режиму для Украины, чтобы не создавать "некорректные негативные ожидания".