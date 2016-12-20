Чубаров назвал страны, голосовавшие против резолюции ООН по Крыму

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

Читайте такжеПорошенко приветствовал принятие ГА ООН резолюции о нарушении Россией прав человека в Крыму

Среди стран, не поддержавших резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина)", проголосованной 19 декабря 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН, - Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

"По сути они ставят под сомнение суверенитет Украины в её международно признанных границах", - подчеркнул Чубаров.

Напомним, 19 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию о нарушении страной-оккупантом Российской Федерацией прав человека в Автономной Республике Крым.