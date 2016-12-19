В Брюсселе сегодня будет заседать Совет ассоциации Украина-ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, заседание пройдет под председательством высокого представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности, вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини и первого вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

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Ожидается, что Совет ассоциации обсудит отношения между Украиной и ЕС, в частности, политический диалог и реформы, политическую ассоциацию, вопросы безопасности, экономическое и секторальное сотрудничество, торговлю.

Высокий представитель и первый вице-премьер также обсудят развитие событий, связанных с суверенитетом и территориальной целостностью Украины, глобальную стратегию ЕС и региональные вопросы.

Перед началом заседания будет подписан ряд соглашений. В частности, будет подписано Соглашение о финансировании реформы государственной службы и четыре соглашения об участии Украины в программах пограничного сотрудничества.