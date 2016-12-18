Пропавшие бюллетени и агитация на участках: в шести областях Украины зафиксированы нарушения на выборах

В Украине сегодня по состоянию на 17:00 в ходе проведения первых местных выборов в объединенных общинах было зафиксировано ряд нарушений в Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Львовской областях. Об этом сообщает ОПОРА на своем сайте.

В частности, наблюдатели зафиксировали в помещении УИК №120040 (с. Манвеловка Васильковского поселкового общины Днепропетровской области) агитацию кандидатов в депутаты и на пост поселкового головы.

В Черкасской области в селе Сахновка, одному избирателю выдали бюллетень без паспорта. Подобная ситуация произошла и в УИК №710370, что в селе Корниловка. На замечания наблюдателей члены комиссии объяснили свои действия тем, что поскольку они являются жителями этого села, то один одного знают.

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На участке в Хмельницкой области также обнаружили агитационные материалы кандидата, которые были прибиты степлером к столу, который находится в коридоре избирательного участка.

В Винницкой области в Тульчинском районе на одном из участков наблюдатели зафиксировали выдачу бюллетеня без предъявления паспорта. Также в регионе сообщают о факте исчезновения одного неиспользованного бюллетеня. Члены комиссии не пояснили причин инцидента, после чего наблюдатели обратились в полицию.

На Житомирщине в селе Котлярка комиссия решила выдавать бюллетени избирателям без паспортов. Выдачу бюллетеней без паспортов заметили также на УИК №181144 в селе Вишпиль Черняховского района.

Во Львовской области зафиксировали случай заполнения и подписания протоколов о подсчете голосов во время проведения голосования на избирательном участке №460800, что находится в с. Пникут Мостиского района.

«Заполнять пустые бланки протоколов до окончания голосования на участке строго запрещается законодательством и влечет за собой уголовную ответственность», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 18 декабря, проходит голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных общинах.

По результатам голосования будет избрано 76 сельских голов, 46 поселковых голов, 21 городского голову, а также соответствующие местные советы и 1 старосту. Выборы проводятся в объединенных территориальных общинах в 22 регионах Украины.

Отмечается, что проведение этих выборов является итоговым этапом объединения территориальных общин и приобретение полномочий новым органам самоуправления. В целом, по данным ОПОРЫ, агитационная активность местных организаций политических партий и кандидатов на первых местных выборах 18 декабря не была высокой.

«Впрочем, конкретность избирательного процесса выше в городских объединенных территориальных общинах и довольно слабой на уровне сел и поселков», - отмечается в сообщении.