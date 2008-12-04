Янукович еще не дал добро на коалицию с Тимошенко?
09:28, 04 декабря 2008Политика
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"Новая решающая дата - вторник"
В четверг в парламенте должны были объявить о создании коалиции ПР и БЮТ, а также избрать нового спикера (по некоторым данным - Виктора Януковича). Однако, возможно, этого не произойдет, пишет газета "Сегодня". «Просто еще не пришли к окончательным договоренностям. Обычные рабочие моменты. Ничего страшного не происходит - переговоры продолжаются», - уверил журналистов источник в руководстве ПР.
«Янукович пока еще окончательно добро не дал. Новая решающая дата - вторник», - сказал изданию один из участников переговоров.
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