Янукович еще не дал добро на коалицию с Тимошенко?

В четверг в парламенте должны были объявить о создании коалиции ПР и БЮТ, а также избрать нового спикера (по некоторым данным - Виктора Януковича). Однако, возможно, этого не произойдет, пишет газета "Сегодня". «Просто еще не пришли к окончательным договоренностям. Обычные рабочие моменты. Ничего страшного не происходит - переговоры продолжаются», - уверил журналистов источник в руководстве ПР.

«Янукович пока еще окончательно добро не дал. Новая решающая дата - вторник», - сказал изданию один из участников переговоров.