Есть два варианта коалиции: "все, кроме БЮТ" и "все, кроме НСНУ"
Рассуждает Николай Томенко
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует два варианта развития событий относительно создания коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этих сценариях М.ТОМЕНКО сообщил вчера на брифинге в Житомире.
"Хуже всего для Украины - это не принимать ни одного решения по созданию парламентской коалиции. Теперь мы имеем три ключевых игрока в Украине. Украинская политика очень персонифицирована, можно мыслить категориями доктрин, программ, но мы одинаково знаем, что именно политические игроки договариваются. Так случилось, что треугольник власти "Президент В.ЮЩЕНКО – премьер Ю.ТИМОШЕНКО - председатель ВР А.ЯЦЕНЮК" не выдержал испытания", - отметил М.ТОМЕНКО.
Он считает, что в настоящее время существует два вероятных сценария развития политических событий.
Согласно первому варианту, по мнению М.ТОМЕНКА, "Президент договаривается с нынешним лидером оппозиции В.ЯНУКОВИЧЕМ, и все становится на свои места, тогда Партия регионов будет голосовать за кандидатуру ПЛЮЩА на должность главы ВР, а В.ЯНУКОВИЧ становится премьер-министром".
"БЮТ в таком случае, очевидно, будет в оппозиции, и это тоже выход из ситуации, а к двум ключевым игрокам - ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧУ - могут "подтянуться" Блок Литвина, КПУ. Тогда станет понятным, что происходит в Украине", - отметил М.ТОМЕНКО.
Он допустил, что в случае нереализации этого сценария развития событий "возможна договоренность вокруг формата, когда Ю.ТИМОШЕНКО остается премьером, и председателем ВР становится депутат или от Партии регионов, или от Блока Литвина".
"Такой формат также может быть, и в нем есть возможность объединения от двух до четырех с половиной фракций", - резюмировал М.ТОМЕНКО.
"Вот такая коалиция тоже возможна. Хуже всего, если вообще не будет принято никаких решений о создании коалиции. Плохой путь, который Президенту подсказали, - это избрание председателя ВР, но не создание парламентской коалиции. До кризиса это могло быть, можно было бы жить без коалиции, а теперь нет", - убежден заместитель председателя ВР.