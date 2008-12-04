Есть два варианта коалиции: "все, кроме БЮТ" и "все, кроме НСНУ"

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует два варианта развития событий относительно создания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этих сценариях М.ТОМЕНКО сообщил вчера на брифинге в Житомире.

"Хуже всего для Украины - это не принимать ни одного решения по созданию парламентской коалиции. Теперь мы имеем три ключевых игрока в Украине. Украинская политика очень персонифицирована, можно мыслить категориями доктрин, программ, но мы одинаково знаем, что именно политические игроки договариваются. Так случилось, что треугольник власти "Президент В.ЮЩЕНКО – премьер Ю.ТИМОШЕНКО - председатель ВР А.ЯЦЕНЮК" не выдержал испытания", - отметил М.ТОМЕНКО.

Он считает, что в настоящее время существует два вероятных сценария развития политических событий.

Согласно первому варианту, по мнению М.ТОМЕНКА, "Президент договаривается с нынешним лидером оппозиции В.ЯНУКОВИЧЕМ, и все становится на свои места, тогда Партия регионов будет голосовать за кандидатуру ПЛЮЩА на должность главы ВР, а В.ЯНУКОВИЧ становится премьер-министром".

"БЮТ в таком случае, очевидно, будет в оппозиции, и это тоже выход из ситуации, а к двум ключевым игрокам - ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧУ - могут "подтянуться" Блок Литвина, КПУ. Тогда станет понятным, что происходит в Украине", - отметил М.ТОМЕНКО.

Он допустил, что в случае нереализации этого сценария развития событий "возможна договоренность вокруг формата, когда Ю.ТИМОШЕНКО остается премьером, и председателем ВР становится депутат или от Партии регионов, или от Блока Литвина".

"Такой формат также может быть, и в нем есть возможность объединения от двух до четырех с половиной фракций", - резюмировал М.ТОМЕНКО.

"Вот такая коалиция тоже возможна. Хуже всего, если вообще не будет принято никаких решений о создании коалиции. Плохой путь, который Президенту подсказали, - это избрание председателя ВР, но не создание парламентской коалиции. До кризиса это могло быть, можно было бы жить без коалиции, а теперь нет", - убежден заместитель председателя ВР.