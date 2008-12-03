Огрызко думает, что Грищенко его хлеб не будет есть

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает, что создание Межведомственной стратегической группы по украинско-российским отношениям не вызовет путаницы в отношениях с РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом В.ОГРЫЗКО заявил сегодня журналистам перед началом заседания Комитета Украина-НАТО.

«Никакой путаницы не будет, линию Украины определяет Президент, и мы эту линию будем выполнять», - сказал В.ОГРЫЗКО, отвечая на вопрос УНИАН, не вызовет ли создание группы путаницы в том, кто будет отвечать за отношения с Россией: МИД или специальный представитель Президента Константин ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал Межведомственную стратегическую группу по украино-российским отношениям.

Группа создана с целью обеспечения проведения эффективной единой государственной политики в сфере украино-российских отношений, учитывая значение этих отношений для обеспечения национальной безопасности Украины.

Президент решил утвердить персональный состав этой группы, в который, в частности, вошли: секретарь Совета национальной безопасности и обороны, секретарь Украинской части Украино-российской межгосударственной комиссии, руководитель Межведомственной стратегической группы Раиса БОГАТЫРЁВА, министр иностранных дел В.ОГРЫЗКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Константин ГРИЩЕНКО, председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, заместитель министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО, первый заместитель председателя Службы безопасности, руководитель антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

Согласно указу, Межведомственная стратегическая группа по украино-российским отношениям должна разработать и подать в месячный срок проекты Основных принципов стратегии решения актуальных вопросов украино-российских отношений и Генеральных директив делегациям Украины на переговоры с Российской Федерацией.

Кроме того, она должна обеспечивать подготовку на постоянной основе предложений по мерам для нормализации и дальнейшего конструктивного развития украино-российских отношений.