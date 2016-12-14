Свидетельство действенности международного права: в МИД прокомментировали решение о возвращении "скифского золота" Украине

Об этом УНИАН заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Министерство иностранных дел приветствует принятое 14 декабря 2016 года решение Амстердамского окружного суда о возвращении на территорию Украины музейных экспонатов выставки «Крым – золотой остров в Черном море», что временно хранились в хранилищах музея Алларда Пирсона после завершения экспозиции», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что считают это решение правомерным и логичным подтверждением позиции Королевства Нидерланды и всего международного сообщества о непризнании неправомерной оккупации и попытки аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь.

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«Решение является примером реализации на практике положений Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 года «Территориальная целостность Украины». Оно соответствует духу многочисленных документов ОБСЕ, Совета Европы, Европейского Союза и многих других международных организаций», - подчеркнули в МИД.

Подчеркивается, что решение о возвращении скифских драгоценностей Украине принято на основании положений Конвенции ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

«Несмотря на неоднократные и грубые нарушения Российской Федерацией международно-правовых принципов и норм, международное право продолжает оставаться надежной основой для отношений между цивилизованными нациями», - отметили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Как сообщал УНИАН, Окружной суд Амстердама принял решение, что коллекция «скифского золота» крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником «Херсонес Таврический» и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки «Крым – золотой остров в Черном море».

После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украинского государства.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции скифского золота в собственность России.

Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, предоставляющий право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, завершилось 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.