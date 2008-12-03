Райс: Совет НАТО не обсуждал ПДЧ для Украины и Грузии

Государственный секретарь США Кондолиза РАЙС отмечает, что вопрос предоставления Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО Украине и Грузии не обсуждался на заседании Совета Северо-Атлантического Альянса на уровне министров иностранных дел 2 декабря.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила на пресс-конференции после первого дня заседания Совета.

В то же время Госсекретарь США отметила, что вопрос будущего членства в НАТО для этих стран уже решен.

«Бухарест установил четкие рамки», - сказала К.РАЙС.

Она также выразила убеждение в том, что все страны-члены НАТО готовы объединиться и помогать Украине и Грузии в развитии демократии.

Как сообщал УНИАН, сегодня министры иностранных дел стран-членов НАТО решили усилить сотрудничество с Украиной и Грузией без предоставления им ПДЧ.

Украина и Грузия подали заявки на получение ПДЧ в начале этого года.

В начале апреля на саммите НАТО в Бухаресте было принято политическое решение о будущем членстве Украины и Грузии в НАТО, однако принятие решения относительно ПДЧ было отложено.