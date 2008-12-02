Яценюк: свадьба БЮТ и ПР закончилась, так и не начавшись

Бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК называет мизерными шансы на создание коалиции между БЮТ и Партией регионов.

В интервью агентству УНИАН, он отметил, что “эта свадьба закончилась, так и не начавшись”. “Потому шансы мизерные”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос о том, что якобы БЮТ и Партия регионов опять реанимировала переговоры, где речь идет и о “среднесрочной перспективе”, в которой В.ЯНУКОВИЧ будет Президентом Украины, а Ю.ТИМОШЕНКО - премьер-министром с широкими полномочиями, А.ЯЦЕНЮК отметил, что эти две политические силы “классические антиподы”... “В этих двух фракциях имеется высокая степень взаимного недоверия. А внутри фракций существуют дополнительно такие контрпредложения и центробежные силы, что объединить эти вещи невозможно”, - добавил он.

Относительно варианта создания коалиции между НУ–НС и БЮТ, А.ЯЦЕНЮК отметил, что это “пройденный этап”. “В связи с тем, что НУ–НС жестко фрагментирован, эту конфигурацию возобновить почти невозможно”, - отметил он.

По его словам, чтобы коалиция НУ–НС, БЮТ и Блока Литвина могла состояться, “в первый же день представители фракции ЛИТВИНА должны четко осознать, что она может получать портфели в зависимости от количества мандатов в парламенте”. Он добавил, что “не может фракция, которая имеет наименьшее количество мандатов, претендовать на наибольшее количество должностей”.

В то же время он напомнил, что у фракций КПУ, Блока Литвина и Партии регионов нет 226 голосов, которые необходимые для создания коалиции.

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