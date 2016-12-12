Советник Трампа заявил в Москве о преждевременности разговоров насчет смягчения санкций против РФ
Советник избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж считает, что пока еще рано говорить о смягчении антироссийских санкций.
Об этом сообщает «РИА Новости».
"Думаю, что еще рано говорить о судьбе санкций", - сказал он, отвечая на вопрос, каковы перспективы снятия санкционного режима против РФ.
Российские СМИ сообщили 8 декабря, что советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж прибыл в российскую столицу, где у него запланирован ряд переговоров.
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"Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами", – заявил он российским СМИ, комментируя цель своего визита.
Пейдж также посещал Москву в сентябре. Разведка США предположила, что Пейдж провел встречи с российскими чиновниками, которые находятся под санкциями из-за агрессии в Украине.