Советник Трампа заявил в Москве о преждевременности разговоров насчет смягчения санкций против РФ

Об этом сообщает «РИА Новости».

"Думаю, что еще рано говорить о судьбе санкций", - сказал он, отвечая на вопрос, каковы перспективы снятия санкционного режима против РФ.

Российские СМИ сообщили 8 декабря, что советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж прибыл в российскую столицу, где у него запланирован ряд переговоров.

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"Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами", – заявил он российским СМИ, комментируя цель своего визита.

Пейдж также посещал Москву в сентябре. Разведка США предположила, что Пейдж провел встречи с российскими чиновниками, которые находятся под санкциями из-за агрессии в Украине.