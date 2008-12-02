В БЮТ говорят, что спикер Плющ будет марионеткой Ющенко

Сегодня народные депутаты Украины попробуют избрать председателя Верховной Рады. По крайней мере такую програму-максимум парламенту определил вице-спикер Николай Томенко. По его словам, программа-минимум – это избрание председателя до конца недели. Фракция НУНС уже выдвинула на эту должность Ивана Плюща.

Блок Юлии Тимошенко вряд ли поддержит кандидатуру Ивана Плюща на должность председателя Верховной Рады Украины. По крайней мере за него не готов голосовать бютовец Виктор Уколов. Кстати, он бывший пресс-секретарь Ивана Плюща.

«Иван Степанович в роли спикера – это будет еще одна марионетка Президента. Иван Степанович когда-то умел вести самостоятельную работу, а теперь он полностью является человеком Президента. И это ничем не будет отличаться от спикера Яценюка, только это будет менее самостоятельная фигура. Я не думаю, что это удовлетворит большинство Верховной Рады. Ведь спикер должен представлять большинство. Кроме того, какое большинство он будет представлять? Если это большинство «Нашей Украины» и Партии регионов, то я сомневаюсь в этом, потому что я знаю позицию Народной Самообороны. Лично я не готов голосовать за Плюща», – заявляет Виктор Уколов.

Между тем депутат из депутатской группы «Народная Самооборона» Олег Новиков сообщил, что его группа выступает против кандидатуры Ивана Плюща.

Радио Свобода