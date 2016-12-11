Количество жертв трагедии в Нигерии возросло до 160 человек

В Нигерии в городе Уйо в результате обрушения крыши церкви в субботу, 10 декабря, погибли по меньшей мере 160 человек. Местные СМИ оценивают число возможных жертв до 200 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"По словам директора больницу местного университета, в переполненном морге уже находятся 160 тел. Но окончательное количество погибших, по его словам, может быть намного выше. В то же время, как стало известно, многие тела были доставлены в частные морги, разбросанные по всему городу", - говорится в сообщении.

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Инцидент произошел во время церемонии посвящения епископа местной церкви. Церковь достраивали в спешке, чтобы успеть к церемонии. Металлические конструкции, из которых был сделан крышу здания, упали через полчаса после начала богослужения. Сам епископ, а также присутствовавший на церемонии губернатор штата Аква-Ибом, в котором расположен город Уйо, не пострадали.

Власти штата пообещали провести тщательное расследование, чтобы установить, были ли нарушены стандарты во время строительства. В Нигерии обрушения зданий нередко происходит из-за некачественных материалов, плохой работы строителей и коррупции.