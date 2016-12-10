Трампа ждет "стена противодействия" в Конгрессе, если он "сдаст" Украину Путину – сенатор

20:57, 10 декабря 2016
Политика
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Избранному президенту США Дональду Трампу придется столкнуться с резкой оппозицией в Конгрессе от обеих партий, если он попытается заключить соглашение с российским президентом Владимиром Путиным, что поставит под угрозу суверенитет Украины и безопасность союзников в Восточной Европе.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сенатор от Демократической партии США, член комитета по иностранным делам Крис Кунс заявил в интервью изданию Foreign Policy.

По словам Кунса, он и другие законодатели обеспокоены в связи с тем, что Трамп может начать совместную американо-российскую кампанию против боевиков "Исламского государства" в Сирии.

«Я думаю, что идея о том, что Дональд Трамп может пойти на некоторые соглашения с Путиным по вопросам Украины и территориальной целостности Украины, (или) стран Балтии и их статуса, столкнется со стеной противодействия в Конгрессе», - сказал Кунс.

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Издание напоминает, что во время избирательной кампании Трамп неоднократно говорил о своем увлечении Путиным как "сильным лидером" и указывал, что будет открытым для обсуждения договоренности с Москвой, чтобы заручиться поддержкой России в борьбе против «Исламского государства».

Кроме того, по данным Foreign Policy, некоторые республиканцы в Конгрессе уже предупредили, что будут бороться с любыми попытками пойти на уступки России или облегчить санкции, введенные против Москвы из-за ее вооруженного вторжения в Украину.

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Теги: #США#Путин