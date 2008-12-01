Наша Украина договорилась с Народной Самообороной

Фракция «Наша Украина - Народная самооборона» сегодня проведет консультации с другими политическими силами о поддержке кандидатуры Ивана ПЛЮЩА на должность главы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ после встречи фракции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Он отметил, что сегодня фракция приняла принципиальное решение о консолидированном голосовании по всем вопросам, которые будут рассматриваться в парламенте.

Р.ЗВАРИЧ выразил убеждение, что фракция НУ-НС будет отныне голосовать в Верховной Раде единогласно. В этом контексте фракция будет поддерживать на должность спикера исключительно кандидатуру И.ПЛЮЩА.

«Ни одну другую кандидатуру мы поддерживать не будем, и за нечлена нашей фракции мы не отдадим ни одного голоса», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он сообщил, что кандидатура И.ПЛЮЩА была одобрена после длительного обсуждения.

По словам Р.ЗВАРИЧА, эту кандидатуру поддержало подавляющее большинство членов фракции, и только 5 присутствующих на заседании проголосовали против, а 5 членов фракции - воздержались.

«Это значит, что мы выдвигаем кандидатуру И.ПЛЮЩА. Сейчас мы будем проводить переговоры с другими фракциями на предмет получения их поддержки. И, исходя из первого принципиального решения (о консолидированном голосовании – УНИАН), я надеюсь, что 72 голоса нашей фракции будут отданы за И.ПЛЮЩА», - сказал он.

В свою очередь, представитель «Народной самообороны», член фракции НУ-НС Кирилл КУЛИКОВ подтвердил УНИАН, что сегодня в ходе встречи с Президентом члены фракции договорились о консолидированном голосовании.

«Я надеюсь, что отныне будут приниматься консолидированные решения по всем вопросам. Это первый раз, когда принимались решения совместно, и если есть какая-то партийная дисциплина, то она должна быть», - сказал К.КУЛИКОВ.