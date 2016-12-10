ГПУ до сих пор не признала защитников Януковича как его официальных представителей в уголовных процессах

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в комментарии телеканалу “112”.

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“Вчера я был в Генеральной прокуратуре и узнал, что к этому времени Генпрокуратура не признала нас адвокатами Виктора Януковича. Возникает вопрос: а кому вы (Генпрокуратура - УНИАН) предоставляли документы и подозрения”, - сказал Сердюк, отметив, что ответ о непризнании защитников Януковича содержится в письме Генпрокуратуры от 7 декабря этого года.

В свою очередь прокурор Генпрокуратуры Алексей Донской в комментарии телеканалу по поводу заявления адвоката Януковича сказал, что “вручение сообщений о подозрении Виктору Януковичу были направлены нами по всем известным нам адресам, в том числе его защитнику. И это все исполнено безупречно”.