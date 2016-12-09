Луценко назвал смешным возвращение в ГПУ подозрения Януковичу

Об этом говорится в видеокомментарии Луценко, обнародованном на канале ГПУ в Youtube.

"Наша позиция основывается исключительно на нормах Уголовного процессуального кодекса, и хочу обратить внимание, что адвокат или занимается пиаром, или демонстрирует правовой нигилизм. Луценко не оглашал подозрения в суде – я на этом настаивал и в суде, и в комментариях. Я лишь выполнял процессуальное действие – разъяснял суть подозрения. Это разные вещи", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор напомнил, что вручение подозрения Януковичу произошло, когда военные прокуроры вручили его защиты соответствующий пакет документов; также ГПУ международной почтой доставила копии подозрения по месту проживания Януковича в Межигорье (это юридически правильно), по указанному им и его защитой адресу в Ростове-на-Дону (РФ) и в ростовский суд, где Янукович выступал в качестве свидетеля.

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Из российского суда ГПУ получила сообщение о том, что предоставленное украинской стороной подозрение в порядке правовой помощи передано в Министерство юстиции для вручения Януковичу.

"То есть процесс идет в строгом соответствии с украинским и международным законодательством. Мы предоставили подозрение защитникам, послали на все известные нам адреса его пребывания или жительства, а также предоставили российской стороне для вручения лицу, находящемуся на территории РФ. Заявления адвоката о том, что Луценко неправильно вручил – просто смешные. Луценко не вручает подозрение. Луценко лишь, пользуясь случаем, что его слышит сам подозреваемый, разъяснил суть подозрения. Это второе действие после представления. В начале следующего года, а может и раньше, мы вручим обвинительный акт и начнем судебный процесс по государственной измене Януковича. Нам для этого осталось немного. В ближайшие месяцы мы готовы завершить досудебное следствие", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что вернул в Генеральную прокуратуру уведомление о подозрении, которое было зачитано его клиенту генпрокурором Юрием Луценко в Святошинском районном суде Киева во время перерыва заседания по делу 5 бывших сотрудников "Беркута".

"Сообщаю, что вы, Янукович Виктор Федорович, подозреваетесь в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти Российской Федерации, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведения агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины", - сказал в суде Луценко.