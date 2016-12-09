Янукович является подозреваемым – ГПУ подтвердила статус экс-президента

Экс-президент Виктор Янукович имеет статус подозреваемого в государственной измене. Об этом на своей странице написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Согласно ее сообщению, текст подозрения Януковичу уместился на 37 страницах, а генпрокурор объявил лишь суть подозрения в суде.

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Что же касается заявлений защиты Януковича о том, что экс-президент не имеет статуса подозреваемого, то Сарган подчеркнула, что в ГПУ эту информацию расценивают как пиар.

«Генеральная прокуратура Украины расценивает указанное заявление и действия защитника подозреваемого Януковича В.Ф. лишь как пиар-акцию, так как оно не имеют ничего общего с требованиями уголовного процессуального законодательства», - написала Сарган.

Напомним, Генпрокуратура получила официальное уведомление о статусе экс-президента Виктора Януковича в РФ. Соответствующий документ направил в ГПУ вместе с заявлением об отказе принять подозрение в государственной измене адвокат Януковича Виталий Сердюк.

В частности, в документе отмечается, что Янукович получил свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, которое было выдано ему 26 ноября 2015 года УФМС России по Ростовской области. При этом отмечается, что вид Януковичу выдали только на год. Однако, позже срок действия был продлен еще на год - до ноября 2017 года.

Ранее защита Януковича не принял подозрении в госизмене, которую ему объявил генпрокурор. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк считает подозрение в государственной измене необъявленным и назвал свои аргументы. Соответствующее заявление он передал в ГПУ. В представленном документе, который составлен на имя Юрия Луценко, речь идет о возврате объявленной подозрения и аргументированно, почему ее следует считать негласной.