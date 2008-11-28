У Тимошенко ни в какую не хотят отказываться от советов за 300 миллионов

Правительство Украины на сегодняшний день обсуждает детали контракта с компанией Black Stone Group International о привлечении ее в качестве финансового советника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

«Детали контракта обсуждаются, и как только это будет окончательно утверждено, об этом будет сообщено», - сказал Г.НЕМЫРЯ, подчеркнув, что также обнародована информация, по каким критериям была отобрана именно эта компания.

Он подчеркнул, что практика привлечения в качестве советников известных и авторитетных мировых компаний широко используется другими странами, и Украина в этом случае не является исключением.

«Вы, наверное, знаете, что подобные шаги были сделаны и правительствами других стран, которые вели и ведут переговоры с МВФ», - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

Он отметил, что компания Black Stone Group International довольно широко известна в мире и не имеет конфликтов и интересов в Украине. «Безусловно, ее привлечение будет содействовать прозрачности имплементации программы (по использованию кредита МВФ - УНИАН)», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Напомним, 19 ноября первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что правительство привлекает две иностранные компании в качестве финансовых советников.

Правительство одобрило проект договора между Кабинетом министров Украины и компанией Black Stone Group International, которая определена финансовым советником правительства.

Кроме того, в качестве финансового советника будет привлекаться компания Credit Swiss для урегулирования вопросов, связанных с кредитованием «Укравтодора».

Как сообщалось ранее, то стоимость консультативных услуг Black Stone Group International за 24 месяца может достичь 30 миллионов евро, то есть в нынешних ценах почти 300 миллионов гривен. Причем, использовать эти консультации правительство может только в закрытом режиме и исключительно в вопросах расходования кредита МВФ. Например, по проблемам "урегулирования кризиса" Black Stone Group International консультировать правительство Тимошенко не собирается.