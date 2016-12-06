На последних двух встречах Совета Россия-НАТО не было достигнуто какого-либо согласия – Столтенберг

Об этом он сказал перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса и заседанием Североатлантического совета в Брюсселе.

"И сейчас в этом году мы имели возможность провести две встречи Совета НАТО-Россия. На этих встречах мы обсудили все вопросы, такие как, например, Украина. Мы не дошли до какого-либо согласия. Мы, как и раньше имеем разногласия. Но я думаю, что просто встретиться, сесть за стол и провести откровенную и открытую беседу относительно важных вопросов важно. Поэтому мы будем продолжать сохранять подобный диалог открытым в разный способ, в том числе посредством Совета НАТО-Россия", - подчеркнул Столтенберг.

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Столтенберг также добавил, что НАТО и Европейский Союз укрепят сотрудничество в противодействии гибридным угрозам.

"Во второй половине дня мы встретимся с вице-президентом, Верховным представителем Европейского Союза по вопросам совместной внешней политики и политике безопасности Федерикой Могерини, и все союзники примут более 40 предложений для углубления нашего взаимодействия в семи ключевых сферах", – отметил Столтенберг.

Генсек Альянса пояснил, что речь идет также о соглашения по усилению сотрудничества в оборонной сфере на суше, на море и в киберпространстве, в том числе в противодействии гибридным угрозам.