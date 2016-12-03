С 1991 года более 160 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми - МОМ

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Международной организации по миграции в Украине.

Глава представительства Манфред Профази проинформировал, что с 2000 года МОМ оказала комплексную реинтеграционную помощь более чем 12,5 тыс. пострадавшим от торговли людьми, включающая правовую, медицинскую, психологическую помощь, финансовую поддержку, профессиональное обучение и иное содействие, в зависимости от индивидуальных потребностей.

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С января по сентябрь 2016 года Представительство МОМ в Украине предоставило помощь 777 пострадавшим от торговли людьми, подвергшимся эксплуатации преимущественно в России, Польше и в Украине. 90% из них пострадали от принудительного труда, 60% жертв, которым МОМ оказала помощь в этом году, составляют мужчины. 80% пострадавших имеют высшее или профессиональное образование, 72% происходят из городов и городков, что отражает общее ухудшение экономической ситуации в Украине.

Сегодня по случаю Международного дня борьбы за отмену рабства МОМ открыла в Киеве инсталляцию «ГРАНИ», которая призвана привлечь внимание к проблеме торговли людьми и привлечь общественность к предотвращению и борьбе с современным рабством.

В инсталляции представлена важная информация о торговле людьми, реальные истории пострадавших, советы по безопасному трудоустройству и путешествиям. Инсталляция открыта на центральной аллее парка имени Тараса Шевченко, она будет действовать до 15 декабря. В течение 2017 года инсталляцию будут экспонировать в регионах Украины.