На "крючке": кто и как попадает в современное рабство

Долгое время существовало стереотипное мнение о том, что наиболее распространенный вид рабства – сексуальное, а наиболее частые жертвы – женщины. Действительно, по словам экспертов, в конце 90-х – начале нулевых такие тенденции сохранялись, однако за последние годы ситуация в корне изменилась. Так, в ежегодном исследовании фонда Walk Free Foundation под понятие «раб» подпадают люди, которые вынуждены осуществлять какую-либо деятельность из-за обманных действий, принуждения, угроз, насилия, жестокого обращения и т.д. Другими словами, рабы в современном обществе, это и те, кого насильно женят, и те, кто вынужден под давлением покинуть свои дома (некоторые переселенцы и беженцы), и те, кто работает бесплатно (поду грозами либо отрабатывая долги)…

Собственно, исходя из таких критериев, сотрудники Walk Free Foundation определили, что рабы в двадцать первом веке есть даже в самых благополучных странах. По подсчетам аналитиков австралийского фонда, Украина по количеству несвободных людей занимает 25 место. Но, если учесть, что в рейтинге 2016 года на многих местах располагаются сразу по несколько стран, то мы – 74-е из 167-ми.

Составители рейтинга исходили из того, что население Украины составляет 45 млн человек, а доля несвободных людей – более 200 тысяч. Вместе с тем, в представительстве Международной организации по миграции (МОМ) в Украине отмечают, что, начиная с 1991 года, таковых в Украине насчитывалось более 160 тысяч. В январе-июне 2016-го МОМ выявила и оказала помощь всего лишь… 491 человеку, пострадавшему от торговли людьми. Причем 93% из них столкнулись именно с трудовым рабством.

Специалисты объясняют это тем фактом, что информационных кампаний против сексуальной эксплуатации в Украине было достаточно много, а другие аспекты несвободы, так или иначе, ушли на второй план. В результате, о трудовой эксплуатации украинцы практически не задумывались. «Зато трудовую эксплуатацию, увидев выгоду в таком виде торговли людьми, стал активнее использовать преступный мир», - рассказала пресс-секретарь представительства МОМ в Украине Варвара Шлуктенко.

По ее словам, в каждом деле, связанном с трудовой эксплуатацией, в рамках одного случая, могут быть сотни пострадавших.

Любопытно, что главным эксплуататором для украинцев была и остается Россия: в 2016-м почти 70% пострадавших от современных проявлений работорговли граждан Украины вернулись именно оттуда. Дело в том, что, несмотря на аннексию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины, многочисленные предложения работы в РФ не исчезли из украинского информпространства. Украинцы же, отправляясь «на заработки» в Россию, к сожалению, не думают о возможных последствиях.

Эксперты отмечают, что главными отраслями трудовой эксплуатации украинцев в РФ являются производство, сельское хозяйство и строительство. «К примеру, мужчины без профильного образования строителя выезжают в Россию, чтобы работать на стройке. Когда стройка заканчивается или их увольняют, деньги им все равно не выплачивают. Кроме того, человек работает без письменного подтверждения, поэтому вынужден возвращаться домой ни с чем», – приводит пример директор департамента по связям с общественностью ОО «Ла-Страда-Украина» Алена Зубченко.

Курьер-наркоторговец

Еще одна «непыльная» работа в России, чреватая попаданием в рабство – работа курьером. Практически все жертвы этой преступной схемы по торговле людьми «купились» на высокую зарплату в предлагаемой вакансии. Так, в Украине полно объявлений, обещающей оклад в 1000 долларов и оплаченное фирмой жилье за работу по доставке одежды или бытовой химии на территории России. Тому, кто соглашается, дают деньги на первое время, покупают смартфон и билет до Москвы. По прибытию в российскую столицу «работника» направляют в другой город, там он снимает жилье и приступает к выполнению уже реальных обязанностей – доставке… наркотиков. Курьеры перевозят так называемые спайсы – курительные смеси с психоактивным действием, аналогичным действию марихуаны.

По неофициальным данным, на сегодняшний день по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» российской полицией задержаны около 2 тысяч украинцев. Приговор, как правило, подразумевает от 5 до 8 лет в колонии строго режима.

Украинские правозащитники утверждают, что число задержанных постоянно растет. В основном, это молодые мужчины от 20 до 35 лет. И практически все они – жертвы преступной схемы по торговле людьми. «Когда человек пытается выскочить из «схемы», к примеру, сообщает своим родственникам по телефону, что возвращается домой – его задерживают российские правоохранители. Это может случиться как через месяц, так и через несколько дней. Из этого мы делаем вывод, что за ними тщательно следят», – рассказывает координатор медийной инициативы за права человека, правозащитница Мария Томак.

Она отмечает: аналогичная «схема» существовала в Молдове, но местным правоохранителям удалось ее сломать. В Украине же преступная цепочка действует уже, как минимум, год, а новые объявления о найме на работу продолжают появляться. В Киеве их развешивают в метро и маршрутках, в городах поменьше реклама размещается даже в газетах и на билбордах.

Заработал… 7 лет строгого режима

Семья Онуприенко из Черкасской области попала в число первых жертв этой «курьерной» истории. Поехав на работу в Россию в начале января текущего года, 21-летний Евгений Онуприенко пропал и 1,5 месяца не выходил на связь. О том, что сын сидит в российском СИЗО, Катерина Онуприенко узнала от жены его сокамерника – российские правоохранители не оповещают ни близких задержанных, ни украинские консульства.

Как оказалось, Евгений был задержан на следующий день после телефонного звонка домой: парень рассказал о намерениях бросить «нечистую работу». «Уже потом мой сын говорил: «Да, я знал, что я на крючке, мне угрожали. Говорили, что, если я не буду заниматься этой работой, меня застрелят», – рассказывает Катерина Ивановна.

Последний суд над Евгением был 18 августа. Его мама присутствовала на процессе, но пообщаться с сыном ей так и не дали. Парень получил 7 лет в колонии строгого режима, на сегодняшний день он уже там – в городе Надым Калужской области, в колонии № 4. Для Катерины Онуприенко последняя надежда – экстрадиция сына в Украину. Женщина написала соответствующее заявление в Министерство юстиции Украины, и там заявили о начале работы по делу Евгения.

Впрочем, быстрым этот процесс точно не будет. Параллельно делами «курьеров-наркоторговцев» занялись в Украинской Хельсинской группе по правам человека. «Чего бы мы хотели достичь как правозащитники? Во-первых, прекратить этот поток. Мы удивлены, что, несмотря на то, что год уже всем известно об этой схеме, до сих пор, и я лично встречал эти объявления в метро и в маршрутке. И вторая наша задача - это вернуть наших граждан», - говорит адвокат Центра стратегических дел УХСПЧ Дмитрий Мазурок.

По словам народного депутата, члена коллегии Министерства внутренних дел Антона Геращенко, эта «курьерская» схема будет прекращена. Однако, чтобы ее разоблачить, необходимо провести специальные оперативно-технические действия, которые не могут быть обнародованы.

Война все спишет?

В целом, по информации МОМ Украины, появление таких схем подпитывает экономический кризис: безработица, коррупция и тотальное подорожание делают украинцев уязвимой категорией для любой насильственной эксплуатации.

Кроме того, людей, готовых работать на любых условиях, стало больше после начала военных действий на Донбассе. А к наиболее уязвимой группе МОМ относит внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ): в 2015-2016 годах организацией было выявлено 19 случаев торговли людьми (или попыток торговли людьми) среди ВПЛ.

Согласно результатам исследования «Ла-Страда – Украина», для переселенцев риск пострадать от торговли людьми на 40% выше, чем для остальных украинцев. «Люди переехали, им нужно обеспечивать семью. Поэтому они ищут любую работу – как в Украине, так и за границей», – объясняет Зубченко.

К тому же, согласно исследованию, большинство переселенцев из зоны проведения АТО готовы искать работу именно в России.

Ситуация на временно неподконтрольных территориях, а также вдоль линии разграничения, также вызывает у правозащитников серьезное беспокойство. Поскольку международным организациям запрещено работать на территориях «ЛДНР», исследования провести их представителям трудно. Однако, по словам правозащитников, звонки на «горячую линию» говорят сами за себя – пережив трудовое и сексуальное рабство, пострадавшие на анонимных условиях ищут психологической помощи у специалистов. «У нас было дело, когда девушка долгое время находилась в сексуальном плену у боевиков. Был звонок от взрослого мужчины, которого держали в подвале и заставляли чистить оружие, сортировать патроны. В подвале он провел около месяца, потом его выпустили и забрали кого-то другого», – вспоминает Алена Зубченко.

Рабы немы

Впрочем, и без военных действий правозащитники в Украине фиксировали немало случаев незаконной эксплуатации – людей вырывают из привычного окружения, перевозят в другую область, отбирают паспорта, запугивают и применяют насилие.

Варваре Шлуктенко запомнился случай, произошедший несколько лет назад на Волыни (пострадали 15 человек, в том числе, несовершеннолетние). «Пострадавшие были из Закарпатья, людей эксплуатировали на сортировке мусора. Нечеловеческие условия работы в любую погоду, токсичность… Ситуацию удалось раскрыть благодаря усилиями правоохранителей, один из офицеров работал там под прикрытием. Освобождение людей было опасным, начался пожар, все выжили, но 8 человек попали в больницу», – вспоминает она.

Самый свежий случай – 12 октября в Винницкой области правоохранители разоблачили фермерское хозяйство, где незаконно удерживали 103 бездомных, заставляя их заниматься неоплачиваемым тяжелым трудом.

По информации Службы безопасности Украины, злоумышленники обманом привлекали к сезонным сельскохозяйственным работам в яблоневых садах бездомных из Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Запорожской областей. Им обещали 3-4 тысячи гривен зарплаты ежемесячно, но деньги не платили. Зато отбирали документы (если они имелись в наличии), запрещали выходить за территорию хозяйства, заставляли работать по 14-16 часов в сутки, запугивали и били за непокорность.

Реабилитация и господдержка

Процесс реабилитации людей, пострадавших от рабства – очень индивидуальный, рассказывают специалисты. Влияют психологические особенности, возраст, тип и срок эксплуатации пострадавшего. По словам Алены Зубченко, у некоторых не получается отойти от рабства всю жизнь.

Вместе с тем, и случаи, когда жертвы работорговли контактируют и объединяются, к примеру, ради общего бизнеса – тоже не редкость, отмечает пресс-секретарь МОМ Шлуктенко: «Была у нас пострадавшая от трудовой эксплуатации в Польше. Ее заставляли работать в садовом центре с химикатами без средств защиты в тяжелых бытовых условиях. После комплексной интеграционной помощи от МОМ, она получила грант на собственный бизнес, собрала единомышленников, также пострадавших от торговли людьми, они создали собственный садовой центр в одном из городов Западной Украины».

На протяжении многих лет реинтеграция пострадавших от торговли людьми в Украине была делом международных неправительственных организаций и функционировала исключительно на средства международных доноров. Собственно, государство не торопится перебирать на себя эти функции и сейчас. Несмотря на то, что в феврале 2016 года в Украине была утверждена Государственная программа по противодействию торговле людьми, рассчитанная на 2016-2020 годы, откуда возьмутся средства на ее выполнение – неизвестно. По прогнозу объемы финансирования Госпрограммы составляют около 1,5 млн долларов. Опять же, по прогнозу, около 75 тысяч долларов на нее будут выделены из госбюджета Украины и около 45 тысяч – из местных бюджетов. Что за «другие источники», способные вдохнуть в жизнь в виде более миллиона долларов в такую инициативу, - неизвестно.

Национальным координатором в сфере противодействия торговле людьми в Украине является Министерство социальной политики. МОМ помогает этому ведомству и правоохранительной системе эффективнее бороться с торговлей людьми, однако успешным этот процесс назвать трудно. «Если говорить о Нацполиции, то мы много лет подряд сталкиваемся с перманентными административными реформами в Украине, когда профильный отдел в структуре МВД то расформировывался, то опять создавался. Поэтому сейчас мы работаем с Нацполицией, чтобы нынешний состав сотрудников был подготовлен действительно профессионально», – подчеркивает Варвара Шлуктенко.

С целью обеспечения обмена данными между отделами социальной защиты и полиции на местном уровне, в январе 2016-го Министерство социальной политики и Министерство внутренних дел совместным приказом утвердили Инструкцию по сбору и мониторингу статистической информации в отношении лиц, пострадавших от торговли людьми. На практике это также не выполняется. По словам Алены Зубченко из «Ла-Страда-Украина», между органами, которые должны помогать пострадавшим от торговли людьми, на самом деле никакого сотрудничества нет: «Есть проблемы с тем, как реагируют правоохранительные органы на случаи по торговле людьми, как реагирует миграционная служба. К примеру, пострадавший обращается в центр социальных служб за помощью. Далее этот центр должен сообщить об этом случае в правоохранительные органы, но, по каким-то причинам, не сообщает», – объясняет она.

Ее слова подтверждает неумолимая статистика: в первом полугодии 2016 специализированные подразделения Национальной полиции Украины обнаружили и задокументировали 60 случаев торговли людьми (на 35% меньше, чем за тот же период 2015-го года), в которых пострадали 44 человека (89 в 2015 году). Количество дел, которые были переданы в суд с обвинительными актами, также уменьшилась: с 71 дела в январе-июне 2015 году до 26 дел за тот же период 2016-го.

Ирина Шевченко