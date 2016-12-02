ГПУ возбудит дело по факту незаконного пропуска Шуляка через украинско-российскую границу

17:09, 02 декабря 2016
Политика
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Генеральная прокуратура Украины откроет уголовное производство по факту незаконного пропуска экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка через украинско-российскую границу.

ГПУ: Мы ставим под сомнение слова Шуляка об официальном пересечении границы / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил прокурор ГПУ Роман Псюк.

"По данному факту зарегистрировано уголовное производство и будет устанавливаться и этот пункт, и обстоятельства пересечения, и должностные лица, что его допустили", - сказал он.

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Вместе с тем Псюк сомневается в правдивости слов Шуляка о том, что его пропустили пограничники. "Никакой официальной информации относительно этого пересечения границы нет. Мы ставим под сомнение его слова об официальном пересечении границы", - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, Шуляка сегодня допрашивают в Святошинском райсуде Киева как свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

Шуляк дает показания по видеосвязи из Ростовского областного суда РФ.

Шуляк был командующим внутренних войск с мая 2012 до февраля 2014 года. После событий на Майдане сбежал из Украины.

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