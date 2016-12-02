Шуляк признал, что вел телефонные переговоры с руководителем снайперов во время расстрела Майдана
20 февраля 2014 года бывший руководитель Внутренних войск Станислав Шуляк 31 раз разговаривал по телефону с начальником отдела координации спецназначения Управления боевой и спецподготовки ГУ ВВ МВД Украины, полковником Сергеем Асавелюком.
Об этом заявили представители ГПУ во время допроса Шуляка, передает Еспресо.TV.
"Установлено, что 20 февраля у вас насчитывается 31 телефонное соединение с полковником Асавелюком. Из них 12 соединений в период активной фазы с 9 до 12", - рассказал представители прокуратуры.
Шуляк заявил, что "Асавелюк и много других офицеров, которые находились среди войск в этот период, они звонили".
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Он рассказал, что у него были сотни звонков, которые он уже не помнит.
"Прошло много времени, я не помню предмет разговора. Но признаю, что звонки были", - рассказал Шуляк.
Также по информации ГПУ, Шуляк созванивался с полковником ВСУ Дремухом.
ГПУ подтвердила также телефонные переговоры Шуляка с экс-командиром спецроты "Беркут" Садовником, экс-президентом Януковичем.
Как сообщал УНИАН, Шуляка допрашивают как свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.