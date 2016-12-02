Шуляк признал, что вел телефонные переговоры с руководителем снайперов во время расстрела Майдана

Об этом заявили представители ГПУ во время допроса Шуляка, передает Еспресо.TV.

"Установлено, что 20 февраля у вас насчитывается 31 телефонное соединение с полковником Асавелюком. Из них 12 соединений в период активной фазы с 9 до 12", - рассказал представители прокуратуры.

Шуляк заявил, что "Асавелюк и много других офицеров, которые находились среди войск в этот период, они звонили".

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Он рассказал, что у него были сотни звонков, которые он уже не помнит.

"Прошло много времени, я не помню предмет разговора. Но признаю, что звонки были", - рассказал Шуляк.

Также по информации ГПУ, Шуляк созванивался с полковником ВСУ Дремухом.

ГПУ подтвердила также телефонные переговоры Шуляка с экс-командиром спецроты "Беркут" Садовником, экс-президентом Януковичем.

Как сообщал УНИАН, Шуляка допрашивают как свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.