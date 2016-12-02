Экс-командующий внутренними войсками Украины во время допроса признался, что проживает в Симферополе
14:20, 02 декабря 2016Политика
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Бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк заявил, что проживает в Симферополе.
Шуляк заявил, что проживает в Симферополе / Фото УНИАН
Как передает корреспондент, об этом он сообщил во время видеодопроса в качестве свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.
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В частности, на вопросы суда о месте жительства, Шуляк сказал, что живет в Симферополе, ул. Тургенева, 30.
Как сообщалось, Шуляк был командующим внутренними войсками с мая 2012 по февраль 2014 года. После событий на Майдане сбежал из Украины.
Шуляку, в частности, объявлено о подозрении в превышении служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, и в дезертирстве.
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