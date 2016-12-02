Допрос Шуляка: соратник Януковича назвал людей на Майдане "разъяренной толпой нарушителей"

Бывший командующий внутренних войск Станислав Шуляк во время видеодопросу назвал людей, вышедших на Майдан Незалежности 1 декабря 2013 года «разъяренной толпой нарушителей», которые «бросали камни и портили городскую инфраструктуру» на пути к Администрации президента.

«В момент, когда со стороны Майдана протестующие двигались на ул. Банковую и наносили ущерб городской инфраструктуре и призывали к беспорядкам, командирами на местах были принято решение перекрыть движение протестующих на пути к АП», - сказал он.

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При этом, Шуляк заявил, что внутренние войска пытались перекрыть дорогу «нарушителям» и возвели ограду из щитов, которые «участники массовых беспорядков» снесли трактором.

«Средства усиления, которые прибыли успели выставить заграждение из щитов, которые были снесены трактором, который использовался нарушителями общественного порядка для разрушения боевых порядков подразделений, которые не давали разгоряченной толпе нарушителей пробиться к АП», - сказал экс-командующий внутренних войск.

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В то же время на вопрос, отдавал ли лично Шуляк приказ для применения спецсредств против людей, он сказал: «Мной не отдавался такой приказ, потому что он не нужен. Действия по применению спецсредств сотрудниками правоохранительных органов определены законом (в том числе и относительно применения спецсредств)».

«На вверенной нам территории были прекращены массовые беспорядки», - отметил чиновник времен Януковича.

Напомним, сегодня в Святошинском суде Киева проходит допрос бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в режиме видеоконференции из Ростова. Шуляк выступает как свидетель в деле убийства людей во время Євромайдану.

Как передает корреспондент УНИАН, во время судебного заседания обеспечена видеосвязь с Ростовским областным судом РФ, в котором находятся Шуляк вместе с адвокатом. Продолжительность допроса Шуляка ограничили 3,5 часами.