Порошенко и Дуда проводят переговоры в формате тет-а-тет – Цеголко

13:05, 02 декабря 2016
Политика
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Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда проводят переговоры в формате тет-а-тет.

Порошенко и Дуда ведут переговоры в формате тет-а-тет / twitter.com/stsegolko

Об этом пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил в Twitter.

«Президенты Украины и Польши проводят переговоры в формате тет-а-тет», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины сегодня совершает официальный визит в Республику Польша.

Программой визита запланированы переговоры делегаций Украины и Польши под председательством глав государств, по результатам которых запланировано подписание ряда двусторонних документов.

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Также Порошенко проведет встречи с маршалком Сейма Республики Польша Мареком Кухцинским, председателем Совета Министров Беатой Шидло, маршалком Сената Станиславом Карчевским.

Кроме того, программой визита предусмотрено совместное участие президентов Украины и Польши в конференции «Форум лидерства» по случаю 25-й годовщины признания Польшей независимости Украины и установления дипломатических отношений.

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