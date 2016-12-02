Порошенко и Дуда проводят переговоры в формате тет-а-тет – Цеголко
Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда проводят переговоры в формате тет-а-тет.
Об этом пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил в Twitter.
«Президенты Украины и Польши проводят переговоры в формате тет-а-тет», - отметил он.
Президенты Украины и Польши проводят переговоры в формате тет-а-тет pic.twitter.com/0ZatsKoHFu— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 2 декабря 2016 г.
Как сообщал УНИАН, президент Украины сегодня совершает официальный визит в Республику Польша.
Программой визита запланированы переговоры делегаций Украины и Польши под председательством глав государств, по результатам которых запланировано подписание ряда двусторонних документов.
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Также Порошенко проведет встречи с маршалком Сейма Республики Польша Мареком Кухцинским, председателем Совета Министров Беатой Шидло, маршалком Сената Станиславом Карчевским.
Кроме того, программой визита предусмотрено совместное участие президентов Украины и Польши в конференции «Форум лидерства» по случаю 25-й годовщины признания Польшей независимости Украины и установления дипломатических отношений.