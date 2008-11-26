У Кличко видят, что ситуация в Киеве уже не критическая, а катастрофическая

Ключевыми вопросами, на которых должна сосредоточиться Киеврада, являются проблемы преодоления экономического кризиса. Об этом в ходе круглого стола «Киев: полгода после выборов», организованного еженедельником «Комментарии» и сайтом «proUA.com», заявил один из лидеров блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

«Обещания сохранить самый дешевый в Украине общественный транспорт, самые низкие коммунальные тарифы, надежную социальную защиту, построить новые станции метро и другие блага, щедро розданные Черновецким перед выборами, не выполняются. Сегодня киевляне платят за проезд в трамвае или троллейбусе 1,5-2 гривни, а львовяне – 1 грн; стоимость жетона в киевском метро – 2 грн, а в харьковском – 75 копеек. Систематически недофинансируется сфера здравоохранения. Бюджет не выполняется», - отметил политик.

По убеждению Д. Андриевского, ключевым приоритетом деятельности Киеврады в этих условиях должно стать преодоление экономического кризиса. Необходимо обеспечить эффективную социальную защиту киевлян, для чего нужно отменить неоправданно завышенные тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Кроме того, на завтрашнем заседании Киеврады необходимо заслушать отчеты чиновников КГГА относительно дополнительной нагрузки на столичных предпринимателей и состояния выполнения бюджета города.

«Политические силы, которые вошли в Киевраду, должны чувствовать политическую ответственность за каждое проголосованное решение. Ведь ситуация в столице уже не критическая, а катастрофическая», - подчеркнул Андриевский.