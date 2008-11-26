Крилю кажется, что немецкие политики говорят в российские микрофоны

Народный депутат, лидер «Единого Центра» Игорь КРИЛЬ считает, что Украина в вопросе присоединения к Плану действий по членству в НАТО не должна быть заложником политических торгов отдельных государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», об этом он заявил, комментируя перспективы присоединения Украины к ПДЧ НАТО.

«Создается впечатление, что немецкие политики говорят в российские микрофоны. Едва лишь проходят очередные газовые переговоры между этими государствами, сразу мы слышим заявления о неготовности Украины получить ПДЧ НАТО», - подчеркнул председатель «Единого Центра».

«Нам не стоит зацикливаться на этапах получения членства в НАТО, лучше сосредоточиться на цели. А цель - с ПДЧ или без него, – неизменна: Украина должна обеспечивать защиту своих граждан», – сказал депутат.

И.КРИЛЬ считает, что Украина никогда не должна стоять с протянутой рукой. «Мы должны сделать так, чтобы нас просили, а мы имели возможность выбирать. Но для этого должно быть единство украинской политической команды, которое проведет реформы и выведет страну на новую ступень развития. Тогда с нами будут считаться в мире. Вот этим и следует заняться в первую очередь, а не думать, дадут нам ПДЧ или нет», – подчеркнул председатель «Единого Центра».