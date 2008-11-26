Литвин: ответственность должны нести БЮТ и Партия регионов

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что ответственность за ситуацию в Украине должны нести БЮТ и Партия регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции в Черновцах.

По его словам, “сегодня ответственность за то, что происходит в стране несут персонально две политических фракции, – это БЮТ и Партия регионов. Потому что они коалициеобразующие и от них многое зависит”. При этом он добавил, что его фракция всегда держит “ту линию, которая является всегда публичной и, по моему мнению, абсолютно оправданной”.

В то же время он отметил, что «никогда не согласится на условия», которые кто-то захочет ему выставлять. По мнению В.ЛИТВИНА, «сегодня совпали интересы враждующих сторон в том, чтобы не работала Верховная Рада».

«С одной стороны - чтобы довести до логического завершения роспуск парламента и проведение досрочных выборов, а с другой стороны - чтобы не принимались решения, которые нужны в связи с втягиванием Украины в кризис. Он (кризис) для нашей страны имеет аккумулятивный результат, поскольку умножен на политическое противостояние и внутренние социально-экономические проблемы. Украинские власти сейчас демонстрируют абсолютную бездеятельность», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он также считает, что попытка «повесить замок» на Верховную Раду Украины была в начале сентября 2004 года, когда с началом президентской кампании тогдашние украинские руководители «приняли для себя решение, что ВР не должна работать, мол, парламентская трибуна используется для того, чтобы критиковать действующую власть».

«Я тогда с такой идеей абсолютно не согласился и сделал все, чтобы Верховная Рада работала несмотря на те оценки, рекомендации и жесткие намеки о том, что может произойти со мной, когда завершится президентская избирательная кампания. Это все делалось через соответствующие телефоны, доступ к которым имеет ограниченный круг лиц», - добавил В.ЛИТВИН. Он отметил, что с 2006 года украинский парламент абсолютно не работает. По его мнению, это приводит к тому, что Украина, «которая должна иметь демократическое лицо, в этом плане тотально деградирует».