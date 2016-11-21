В пункте пропуска "Марьинка" в очереди застряли почти полтысячи авто

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В частности, на въезд ожидало 250, а на выезд 150 автомобилей.

«Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» - 50/150; «Марьинка» - 250/150; «Новотроицкое» - 0/100; «Гнутове» - 0/60», - говорится в сообщении.

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По данным пограничников, за прошедшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 24,6 тысяч человек и 3,2 тысячи транспортных средств.

Как отмечается, всего через КПВВ проследовало: «Майорск» - 6015 человек и 660 транспортных средств; «Марьинка» - 6470 человек и 715 транспортных средств; «Новотроицкое» - 4640 человек и 1015 транспортных средств; «Гнутово» - 3285 человек и 805 транспортных средств; «Станица Луганская» - 4165 человек.