В ВСУ раскрыли детали ракетных испытаний возле Крыма, из-за которых угрожает Россия

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило.

«В настоящее время в Воздушных силах Украины продолжается подготовка к этим контрольно-летным испытаниям зенитных управляемых ракет средней дальности, которые планируются в южной части Украины. К проведению мероприятия планируется привлечь экипажи боевой, транспортной авиации, подразделения зенитно-ракетных войск и также беспилотной авиации», - заявил он.

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«Предварительно, Воздушными силами, согласно определенной процедуре, было заранее подготовлено авиационное оповещения (NOTAM). Сделано это с целью своевременного оповещения провайдеров авиационных услуг различных государств, авиакомпаний, экипажей, воздушных судов о возможной опасности использования воздушного пространства во время пролетов в зоне их проведения», - добавил Юрчило.

Он подчеркнул, что воздушные стрельбы пройдут исключительно в воздушном пространстве Украины и будут осуществляться в соответствии с нормами международного права.

Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.

Вместе с тем СМИ, со ссылкой на источники в Минобороны Украины, сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия угрожает Киеву ракетным ударом.

В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что, если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить согласно всем международным обязательствам и договорам в своем суверенном воздушном пространстве.

Сегодня, 30 ноября, пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины относительно военных учений.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата генерал-полковник Александр Дублян не ответил на вопрос, отменит ли Украина проведение стрельб в связи с якобы угрозами России.

«Сейчас, в настоящее время, на этот вопрос еще не могу ответить, потому что время проведения стрельб определено 1-2 декабря», - отметил Дублян.