Украинский посол в Москве побывал в МИД РФ
22:55, 24 ноября 2008Политика
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Чтобы обсудить "наиболее острые вопросы"
Сегодня в Москве состоялась встреча статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Григория КАРАСИНА с Послом Украины в Москве Константином ГРИЩЕНКО.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, состоялось обсуждение актуальных, в том числе наиболее острых вопросов российско-украинских отношений.
Г.КАРАСИН поделился с К.ГРИЩЕНКО российскими оценками итогов состоявшихся 18-19 ноября в Женеве международных дискуссий по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье.
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