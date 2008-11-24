Украинский посол в Москве побывал в МИД РФ

Сегодня в Москве состоялась встреча статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Григория КАРАСИНА с Послом Украины в Москве Константином ГРИЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, состоялось обсуждение актуальных, в том числе наиболее острых вопросов российско-украинских отношений.

Г.КАРАСИН поделился с К.ГРИЩЕНКО российскими оценками итогов состоявшихся 18-19 ноября в Женеве международных дискуссий по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье.