Ситуация с отоплением в Киеве остается критической - Киевэнерго

По состоянию на 24 ноября ситуация с отоплением в городе Киеве остается критической, заявляет пресс-служба АЭК “Киевэнерго”.

По данным компании, долг за газ АК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» увеличился до 187,8 млн. грн. Температура сетевой воды на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 составляет 60°С при норме более 70°С. Причиной ситуации, ставящей под угрозу обеспечение постоянной работы предприятий компании, является отсутствие лимитов на природный газ для АК «Киевэнерго» в результате задержки выделения из городского бюджета столицы, согласно законодательным нормам, компенсации разницы между экономически обоснованными расходами и действующими тарифами.

В компании напоминают, что с 17 ноября с.г. газоснабжающие организации принудительно сокращают поставки природного газа на предприятия АК «Киевэнерго». Снижение давления газа до критических уровней привело к нестабильным и внештатным режимам работы оборудования ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Так, в результате принудительного снижения давления газа на ТЭЦ-6 сработала защита по снижению давления газа перед горелкой котла. Таким образом, энергоблок №1 ТЭЦ-6 (мощность 250 МВт) был аварийно отключен от сети. На ТЭЦ-5 в результате принудительного снижения давления газа произошла аварийная разгрузка блока (мощность 250 МВт) до минимально допустимого уровня генерации. По этим же причинам аварийно отключены два водонагревательных котла ТЭЦ-5.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября «Киевэнерго» обратилась к КГГА с официальным письмом по поводу критической ситуации с энергообеспечением столицы и попросила ускорить выделение компенсационных средств.

20 ноября первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что теплоснабжение жилых домов в столице соответствует нормам. По его словам, «Киевэнерго» снизило давление газа лишь из-за того, что на улице еще не очень холодно. А.ГОЛУБЧЕНКО заверил, что столичная власть обязательно выделит компании средства на компенсацию разницы в тарифах.