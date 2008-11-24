159-ю партию в Украине возглавил сельский учитель

Министерство юстиции зарегистрировало новую политическую партию - Прогрессивно-демократическую партию Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, регистрация осуществлена на основании решения Учредительного съезда Прогрессивно-демократической партии Украины, который состоялся 3 февраля 2008 года.

Согласно информации, представленной в Минюст, руководителем партии избран Александр ЕЖОВ (1951 г.р., учитель информатики иванковского учебно-воспитательного объединения села Иванков Бориспольского района Киевской области).

Всего на 24 ноября 2008 года в Украине зарегистрировано 159 партий, информировали в Министерстве юстиции.